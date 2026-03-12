Liberare lo spirito attraverso il teatro | il laboratorio gratuito per under 35

Sabato 14 marzo, presso la Fabbrica delle Candele, si svolgerà il sesto laboratorio gratuito dedicato ai giovani under 35, organizzato da Masque Teatro con il supporto dell’assessorato alle Politiche giovanili del comune di Forlì. L’evento, in programma dalle 15 alle 19, ha l’obiettivo di esplorare il teatro come strumento di espressione e crescita personale. La partecipazione è aperta a tutti i giovani interessati.

Sabato 14 marzo, dalle 15 alle 19, presso la Fabbrica delle Candele, si continua con il sesto appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell'assessorato alle Politiche giovanili del comune di Forlì. "Oh, spirito!", condotto da Eleonora Sedioli Masque teatro, è un laboratorio incentrato sul far emergere un altro da sè, libero da preconcetti, libero dalla propria storia personale, per assecondare la potenza di un sensibile ancora inesplorato.