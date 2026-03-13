San Giuseppe 2026 | tradizione comunità e intrattenimento nell’area mercatale

Il Comune di Ostuni ha annunciato modifiche nei servizi comunali in vista della festa di San Giuseppe e della tradizionale fiera cittadina. L'evento si svolge nell’area mercatale e coinvolge la comunità locale con iniziative di intrattenimento e tradizione. Sono previste alcune variazioni organizzative per facilitare la partecipazione e migliorare l’esperienza dei visitatori durante le celebrazioni.

Variazioni negli orari degli uffici comunali e disposizioni per il Cimitero di cimitero. Tutte le info L’apertura pomeridiana degli Uffici Comunali prevista per giovedì 19 marzo 2026 sarà anticipata a mercoledì 18 marzo 2026. Gli uffici saranno aperti al pubblico dalle ore 15.30 alle ore 19.00, mentre restano invariati i consueti orari di apertura negli altri giorni. L’utenza è invitata a tenere conto della variazione nell’organizzazione degli accessi agli uffici comunali. Giovedì 19 marzo 2026, in occasione della Festa di San Giuseppe e della Festa del Papà, il Cimitero comunale di Ostuni sarà aperto con orario continuato dalle ore 7.00 alle ore 17. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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