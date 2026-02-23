Dumfries riserve sciolte! La decisione di Chivu verso Bodo Glimt Inter

Dumfries viene reintegrato nella lista dei convocati dopo aver avuto recenti riserve, causa una discussione interna sulla sua posizione. Chivu ha deciso di includerlo per la partita di domani sera contro il Bodo Glimt, puntando sulla sua esperienza. La scelta sorprende alcuni osservatori e cambia le carte in tavola per la formazione. I tifosi attendono di vedere se questa decisione influenzerà l’andamento della partita.

Inter News 24 Dumfries torna tra i convocati per la sfida di domani sera in Champions League contro il Bodo Glimt: la decisione di Chivu. In vista della missione rimonta a San Siro contro il BodøGlimt, l'Inter di Cristian Chivu recupera un pezzo fondamentale della sua scacchiera. Secondo quanto riportato da Daniele Mari, infatti, si registra il prezioso ritorno di Denzel Dumfries tra i convocati per il match decisivo di Champions League. L'Inter ritrova Dumfries: convocato per la sfida contro il BodoGlimt. Il laterale olandese torna a disposizione nel momento più critico della stagione, con la squadra chiamata a ribaltare il 3-1 subito in Norvegia. Dumfries torna in gruppo: convocazione e gestione Chivu verso il Bodo/GlimtDenzel Dumfries torna ad allenarsi con il gruppo dopo mesi di assenza a causa di un infortunio. Inter, riecco Dumfries: l'olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di ChivuDumfries torna in gruppo dopo settimane di assenza a causa di un problema fisico. L'Inter ci crede e si aggrappa a San Siro per inseguire la rimonta. Dopo il 3-1 incassato in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare tutto nella sfida di ritorno per conquistare gli ottavi di finale di Champions League. Chivu: "Nessuna vergogna dovessimo essere eliminati. Rispettiamo il BodoGlimt"