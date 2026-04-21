Rinnovabili protesta dei comitati | Servono regole più rigide e più confronto

Un gruppo di comitati ha organizzato una protesta per chiedere regole più stringenti e un maggior confronto sulle aree destinate agli impianti di energia rinnovabile. Secondo i rappresentanti, le attuali proposte di legge regionali non prevedono modifiche sostanziali e ritengono necessario un intervento più deciso da parte delle istituzioni locali. La questione riguarda le aree considerate idonee per lo sviluppo di impianti di energia rinnovabile e il coinvolgimento della comunità nelle decisioni.

“Cosa aspettano le istituzioni ferraresi a pronunciarsi per chiedere modifiche sostanziali alla proposta di legge regionale sulle aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile?”. È questa la domanda posta dal presidio sotto la sede della Provincia indetto martedì 21 dal coordinamento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ztl di Ascoli: lotta ai transiti abusivi, regole più rigide per i nuovi permessiAscoli Piceno, 31 gennaio 2026 – Scatta il giro di vite e non ci saranno sconti per nessuno. Il Monaldi ha approvato regole più rigide nei rapporti tra stampa, medici e infermieriLe regole dell'azienda dei Colli (Monaldi, Cto, Cotugno) da adottare sui social e nelle relazioni con la stampa approvate il 19 gennaio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La protesta dei trattori. Marcia contro l’agrivoltaico: Fermate il maxi-progetto. Uno sfregio per il territorio; Nuovi nidi ai privati, il Comitato protesta: Cancellare subito la clausola dei rinnovi; Sardegna militarizzata, il caso dei test missilistici al poligono di Quirra e il nuovo allarme sulle servitù; Non vogliamo quell’impianto. Agrivoltaico, nuovo progetto. La protesta dei comitati contro l'eolicoSono 820 le pale eoliche concentrate in Alta Irpinia: 570 già realizzate, 250 autorizzate e ancora progetti per altri 150 ettari da destinare al fotovoltaico e nove centrali di accumulo. Sono i dati ... rainews.it Bagnoli, bloccati dai comitati camion per la colmata. Manfredi: Dialogo partendo dai datiBagnoli, protesta all’alba dei comitati del quartiere. Bloccati i camion diretti alla colmata dove sono in corso gli interventi promossi per l’America’s cup. L’area è destinata a ospitare le basi dei ... napoli.repubblica.it A marzo i consumi elettrici sono in aumento con le fonti rinnovabili che coprono quasi il 40% della domanda Il fabbisogno elettrico nazionale segna un +2,8% rispetto allo stesso periodo del 2025 e i consumi industriali registrano un +3,9% (indice IMCEI x.com Rinnovabili, Confagricoltura Toscana apre il confronto sulle aree idonee facebook