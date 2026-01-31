A Ascoli Piceno, le forze dell’ordine rafforzano i controlli nelle Zone a Traffico Limitato. Chi attraversa le Ztl senza permesso si prende subito una multa. Le sanzioni arrivano automaticamente, soprattutto nei fine settimana, e non ci sono più tolleranze. La città vuole bloccare i transiti abusivi e far rispettare le nuove regole più severe sui permessi.

Ascoli Piceno, 31 gennaio 2026 – Scatta il giro di vite e non ci saranno sconti per nessuno. Ad Ascoli il messaggio è chiaro: chi entra nelle Ztl senza permesso paga, e le sanzioni continueranno a scattare in automatico, soprattutto nei fine settimana. Il rinnovo dei permessi per i residenti. A fronte di controlli sempre più serrati, però, una notizia c’è: i prezzi dei permessi restano invariati. Nessun aumento, ma regole più stringenti e meno tolleranza per chi non le rispetta. Con l’arrivo di febbraio, entra nel vivo la fase più delicata: quella dei rinnovi dei permessi per residenti. La procedura è partita ufficialmente il 12 gennaio e andrà avanti fino alla fine del mese, con scadenza definitiva fissata al 28 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ztl di Ascoli: lotta ai transiti abusivi, regole più rigide per i nuovi permessi

Approfondimenti su Ascoli Piceno

Dopo la tragedia di Crans Montana, l’ASL sottolinea l’importanza di rispettare le normative di sicurezza, evidenziando la necessità di prevenzione e controlli rigorosi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ascoli Piceno

Argomenti discussi: Ztl di Ascoli: lotta ai transiti abusivi, regole più rigide per i nuovi permessi.

Poche le multe nelle Ztl di Ascoli, la comandante Celani: «Ridotti gli accessi irregolari»ASCOLI L’incubo delle multe automatiche, al semplice passare davanti ai varchi elettronici, e anche una maggiore informazione riguardo la nuova Ztl hanno già sortito già l’effetto voluto, a poco più ... corriereadriatico.it

Ztl in Italia: elenco 2026 dei Comuni autorizzati dal MITSono oltre 300 le città con almeno una ZTL in Italia: ecco l’elenco aggiornato al 2026 pubblicato dal Ministero dei Trasporti. sicurauto.it

Ne aveva prese 32 per aver violato la Ztl durante le consegne. Ma secondo la Cassazione il regolamento degli accessi è discriminante - facebook.com facebook