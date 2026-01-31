Ztl di Ascoli | lotta ai transiti abusivi regole più rigide per i nuovi permessi

A Ascoli Piceno, le forze dell’ordine rafforzano i controlli nelle Zone a Traffico Limitato. Chi attraversa le Ztl senza permesso si prende subito una multa. Le sanzioni arrivano automaticamente, soprattutto nei fine settimana, e non ci sono più tolleranze. La città vuole bloccare i transiti abusivi e far rispettare le nuove regole più severe sui permessi.

Ascoli Piceno, 31 gennaio 2026 – Scatta il giro di vite e non ci saranno sconti per nessuno. Ad Ascoli il messaggio è chiaro: chi entra nelle Ztl senza permesso paga, e le sanzioni continueranno a scattare in automatico, soprattutto nei fine settimana. Il rinnovo dei permessi per i residenti. A fronte di controlli sempre più serrati, però, una notizia c’è: i prezzi dei permessi restano invariati. Nessun aumento, ma regole più stringenti e meno tolleranza per chi non le rispetta. Con l’arrivo di febbraio, entra nel vivo la fase più delicata: quella dei rinnovi dei permessi per residenti. La procedura è partita ufficialmente il 12 gennaio e andrà avanti fino alla fine del mese, con scadenza definitiva fissata al 28 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

