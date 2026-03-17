Il Monaldi ha approvato regole più rigide nei rapporti tra stampa medici e infermieri

Il Monaldi ha approvato nuove regole per i rapporti tra stampa, medici e infermieri. Le norme, che riguardano anche l'uso dei social media, sono state approvate il 19 gennaio dall'azienda dei Colli, che comprende anche il Cto e il Cotugno. Queste disposizioni stabiliscono come devono essere gestite le comunicazioni ufficiali e i contatti con i media.