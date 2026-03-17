Il Monaldi ha approvato regole più rigide nei rapporti tra stampa medici e infermieri
Il Monaldi ha approvato nuove regole per i rapporti tra stampa, medici e infermieri. Le norme, che riguardano anche l'uso dei social media, sono state approvate il 19 gennaio dall'azienda dei Colli, che comprende anche il Cto e il Cotugno. Queste disposizioni stabiliscono come devono essere gestite le comunicazioni ufficiali e i contatti con i media.
Le regole dell'azienda dei Colli (Monaldi, Cto, Cotugno) da adottare sui social e nelle relazioni con la stampa approvate il 19 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Fuga dalla Cardiochirurgia Pediatrica, il Monaldi vuole sapere chi sono medici e infermieri che si lamentanoLa strana nota dell'ospedale Monaldi dopo le lettere del personale medico infermieristico che racconta presunti ambienti di lavoro "tossici".
Monaldi, Fp Cgil: “Non perdere la fiducia nel lavoro di medici e infermieri”Chirurgo sannita coinvolto nella morte del piccolo Domenico, l’avvocato Petruzzi chiede l’intervento dell’OdM di Benevento VIDEO/ Rapine a...
Una selezione di notizie su Il Monaldi ha approvato regole più...
Argomenti discussi: Campania, morte del piccolo Domenico. Il viceministro Cirielli: Colpa dell'ex Governatore, non ha saputo gestire la sanità e le criticità del Monaldi .; Claudio Scala come Domenico: bimbo di 3 mesi morto al Monaldi/ Il racconto choc della mamma.
Monaldi, un episodio tragico non può travolgere l’ospedaleLa lettera ... msn.com