La partita tra Avellino e la squadra di casa si avvicina e la tensione cresce. Tomassini mostra segnali di miglioramento e potrebbe tornare in campo, mentre Marini resta in dubbio. La sfida di domenica si presenta come una delle più importanti della stagione, e i tifosi aspettano con ansia di vedere quali giocatori saranno disponibili.

Segno più per le condizioni di Tomassini, sempre in dubbio Marini. Questa la situazione del reparto piccoli in vista del match interno di domenica con Avellino. Una partita decisamente importante per una Dole che vuole confermare le buone impressioni di Ruvo e presentarsi al tour de force nelle migliori condizioni possibili. La Rinascita è attesa all’ennesima settimana di fuoco, otto giorni in cui incontrerà gli irpini, salirà a Bergamo per l’infrasettimanale e poi accoglierà Forlì per il tanto atteso derby. Serve una squadra il più possibile in salute e allora le attenzioni sono tutte per un reparto piccoli costantemente martoriato da acciacchi, fastidi muscolari, scavigliate e problemi all’inguine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rinascita, con Avellino una sfida chiave. Tomassini verso il recupero, Marini in dubbio

La Dole si prepara alla difficile trasferta di Rieti, in programma alle 21, in una fase di emergenza.

La Rinascita cade nella tana dei lupi. Fatale un ultimo quarto da incuboAVELLINO: Grande 19 (3/3, 4/6), Chandler 13 (5/11, 0/3), Lewis 14 (3/7, 2/3), Dell’Agnello (0/1), Zerini 5 (1/2, 0/1), Mussini 18 (3/4, 2/5), Jurkatamm 3 (0/2, 1/4), Cicchetti 15 (5/7), Pini, Fianco ... ilrestodelcarlino.it

