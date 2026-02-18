Gelbison mister Agovino | Squadra in crescita daremo il massimo per i playoff finali

Massimo Agovino afferma che la Gelbison sta migliorando e punta a raggiungere i playoff finali. La squadra ha lavorato sodo negli ultimi mesi, dimostrando maggiore compattezza in campo. Agovino spiega che i giocatori stanno crescendo e sono determinati a ottenere risultati importanti nelle prossime partite.

Massimo Agovino: Le Nuove Ambizioni della Gelbison. Il mister della Gelbison, Massimo Agovino, ha recentemente rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Sport Set, esprimendo le sue riflessioni sul percorso della squadra e le aspettative per il futuro. "Oggi mi interessa la crescita della squadra, e oggi la Gelbison è una squadra in crescita," ha affermato Agovino, sottolineando l'importanza del progresso costante. La Gelbison ha dimostrato di avere un potenziale significativo, ma Agovino è consapevole delle sfide che il club deve affrontare.