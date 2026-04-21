Rimpatri lampo | il Governo blindato per accelerare le espulsioni

Il Governo ha confermato la sua posizione sul decreto sicurezza, respingendo ogni proposta di modifica sulle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolari. La decisione è stata comunicata in un momento di discussioni parlamentari, in cui si è scelto di non apportare cambiamenti alle misure già previste. Nessuna modifica è stata approvata, e il decreto rimane invariato rispetto alla versione originaria.

Il Governo ha deciso di mantenere ferma la propria posizione sul decreto sicurezza, respingendo ogni tentativo di emendamento riguardante la gestione dei rimpatri degli stranieri irregolari. La decisione arriva mentre il testo si prepara per l’esame in Aula alla Camera, con una corsa contro il tempo dettata dalla necessità di convertire il provvedimento in legge entro pochi giorni per evitarne la decadenza. L’iter legislativo sta vivendo un momento di massima accelerazione: il provvedimento approderà a breve davanti ai deputati, dove la maggioranza punta a blindare i contenuti attraverso l’utilizzo della questione di fiducia. Questo meccanismo riduce drasticamente lo spazio di manovra per le modifiche, rendendo di fatto impossibile qualsiasi revisione dell’ultimo minuto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimpatri lampo: il Governo blindato per accelerare le espulsioni Notizie correlate L’Ufficio Immigrazione. Espulsioni e rimpatri. Impennata nel 2025L’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Lodi, focalizzata sul monitoraggio degli stranieri irregolari, ha registrato nel 2025 un... Rimpatri UE, svolta a Strasburgo: via libera agli hub e stretta sulle espulsioniRoma, 26 mar – Il Parlamento europeo imprime un’accelerazione netta sulla politica migratoria dell’Unione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dl sicurezza, ok del Senato - Compenso all’avvocato che favorisce i rimpatri; Dl Sicurezza, il Colle obbliga il governo al dietrofront: verso un emendamento per cancellare la norma pro-remigrazione; Fari del Colle sui bonus agli avvocati che seguono i rimpatri: Mattarella vede Mantovano. Le possibili mosse del governo; Bufera sul decreto sicurezza, è scontro sul bonus per chi rimpatria i migranti. Il Colle piega il governo: stop a bonus pro-rimpatriLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il Colle piega il governo: stop a bonus pro-rimpatri pubblicato il 21 Aprile 2026 a firma di Liana Milella ... ilfattoquotidiano.it Il governo vuole pagare gli avvocati che riescono a far rimpatriare i migrantiNel nuovo discusso decreto sicurezza voluto dal governo c’è una norma molto controversa che inizialmente non era stata notata, tra le molte contenute nel provvedimento: prevede di dare un compenso e ... ilpost.it Visual radio Pontedera social. . Seicentoquindici euro. Tanto vale, nel decreto Sicurezza, l’avvocato che convince il proprio assistito migrante ad accettare il “rimpatrio volontario” - facebook.com facebook