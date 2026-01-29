L’Ufficio Immigrazione Espulsioni e rimpatri Impennata nel 2025

Nel 2025, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lodi ha intensificato i controlli sugli stranieri irregolari. Sono aumentati i provvedimenti di espulsione e rimpatrio. La polizia ha agito con più fermezza per rispondere alle criticità emerse sul territorio.

L'attività dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Lodi, focalizzata sul monitoraggio degli stranieri irregolari, ha registrato nel 2025 un incremento dei provvedimenti di espulsione e rimpatrio. I dati riflettono l'esito delle istruttorie portate a termine per consentire l'adozione degli atti da parte delle autorità giudiziarie. Secondo i dati ufficiali durante lo scorso anno sono stati eseguiti 26 accompagnamenti immediati alla frontiera a seguito di espulsione e sedici accompagnamenti ai Centri di permanenza per il rimpatrio. Si aggiungono 62 ordini di allontanamento entro sette giorni e l'adozione di 28 misure alternative al trattenimento nei Cpr.

