Il Parlamento sta seguendo con attenzione il decreto sicurezza, in particolare gli incentivi destinati agli avvocati coinvolti nei rimpatri volontari. Il capogruppo di Forza Italia ha annunciato che presenterà un ordine del giorno per chiedere interventi su questa misura. La discussione si concentra sulle modalità di sostegno legale ai cittadini coinvolti nelle operazioni di rimpatrio volontario.

Resta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei rispettivi Paesi d’origine. Gli uffici legislativi del Colle hanno preso atto del fatto che la stessa maggioranza si sia resa conto che il provvedimento vada corretto, ma - nonostante il decreto vada convertito il 25 aprile, pena la decadenza - Sergio Mattarella, secondo quanto filtra, starebbe aspettando che dal Parlamento arrivi una soluzione all’impasse. Il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa ha già annunciato che presenterà un ordine del giorno per intervenire, assicurando che «questa norma non entrerà in vigore senza regole attuative».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Decreto sicurezza, alta attenzione del Colle sugli incentivi agli avvocati che seguono i rimpatri volontari

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