Dl sicurezza ipotesi nuovo decreto per cancellare l’incentivo agli avvocati per i rimpatri

Un nuovo decreto sul tema della sicurezza potrebbe eliminare l’incentivo economico previsto per gli avvocati coinvolti nelle pratiche di rimpatrio. Secondo le ipotesi, il provvedimento stabilirebbe che gli avvocati riceveranno comunque il pagamento, anche nel caso in cui il rimpatrio non venga portato a termine. La proposta è al vaglio delle autorità e potrebbe apportare modifiche alle modalità di pagamento degli incarichi legali in materia.

Un nuovo decreto “sostitutivo” per risolvere il nodo della norma del decreto Sicurezza, finita sotto la lente del Quirinale, che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono e favoriscono i rimpatri volontari dei loro assistiti. È questa l’ipotesi che si è fatta largo in queste ore nell’esecutivo. In pratica, contestualmente alla promulgazione della legge di conversione del Dl sicurezza sarà approvato e promulgato un nuovo decreto legge che sostituirà l’articolo 30 bis sui rimpatri. In questo modo il governo non corre il rischio che il decreto decada per l’ostruzionismo delle opposizioni. Nello specifico, il nuovo decreto dovrebbe prevedere alcuni passaggi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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