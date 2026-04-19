Il governo sta pianificando un rimpasto di governo che potrebbe avvenire già la prossima settimana, con la riunione del Consiglio dei ministri prevista per mercoledì 22 aprile. Attualmente ci sono sei posti vacanti, tra cui anche il nodo relativo alla nomina del nuovo presidente della Consob. La discussione e le decisioni attendono ancora di essere prese in vista di questa riunione.

Il Palazzo si prepara a un rimpasto che potrebbe cristallizzarsi mercoledì prossimo, con la riunione del Consiglio dei ministri fissata indicativamente per il 22 aprile. La manovra mira a colmare sei posizioni vacanti all’interno dell’esecutivo, toccando settori chiave come la Giustizia, la Cultura e le autorità di vigilanza, con l’obiettivo di definire i nuovi equilibri tra le forze di maggioranza. Il nuovo assetto dei ministeri e le deleghe in gioco. La riconfigurazione della squadra di governo tocca direttamente alcuni dicasteri cruciali, lasciando aperte questioni di rappresentanza politica e gestione amministrativa. Al Ministero della Giustizia, dopo l’uscita di Delmastro, le funzioni sono state temporaneamente ripartite tra Sisto e Ostellari, in attesa di una nomina definitiva che riporti stabilità al settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimpasto al Palazzo: 6 posti vacanti e il nodo Consob in gioco

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