Roma allagamento in via Prenestina | strada chiusa e abitazioni senza acqua

Questa mattina a Roma, in via Prenestina, si è verificato un allagamento improvviso. La strada è stata chiusa al traffico, e molte abitazioni sono rimaste senza acqua. L’acqua si è riversata sulla carreggiata poco dopo le 5.30, a causa di una rottura di una tubatura di un edificio privato. Sul posto stanno intervenendo i tecnici per riparare il danno e mettere in sicurezza la zona.

Questa mattina, poco dopo le 5.30, si è verificato un allagamento della sede stradale in Via Prenestina a Roma, altezza civico 916, dovuto ad una rottura di una tubatura di un edificio privato. Sul posto pattuglie dei Gruppi V Casilino e VI Torri della Polizia Locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. Chiuso tratto di Via Prenestina da Via Via Emilio Longoni a Viale Giorgio De Chirico ambo i sensi di marcia. Sul posto personale dei Vigili del Fuoco. Mauro Caliste, il presidente del V Municipio informa su Facebook che “non é possibile quantificare tempi di ripristino”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, allagamento in via Prenestina: strada chiusa e abitazioni senza acqua Approfondimenti su Via Prenestina Fuga di gas ad Aprilia: evacuato un supermercato e alcune abitazioni. Strada chiusa Una fuga di gas si è verificata in via Carroceto, Aprilia, coinvolgendo un supermercato e alcune abitazioni. Cede la strada lungo viale Brianza a Milano per una perdita d’acqua, chiusa la strada al traffico: cos’è successo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Via Prenestina Argomenti discussi: Balduina: si rompe una tubatura e la via si allaga. Strada chiusa e traffico in tilt (video); Allagamenti su Via Laurentina a Roma. Anche nel 2025. Protesta dei residenti; Tratto della Laurentina chiuso per allagamento: divieto di transito su altre strade a sud di Roma; Maltempo a Roma: strade allagate e alberi caduti. Centinaia di interventi in città. Roma, allagamento in via Prenestina: strada chiusa e abitazioni senza acquaQuesta mattina , poco dopo le 5.30, si è verificato un allagamento della sede stradale in Via Prenestina a Roma, altezza civico 916, dovuto ad una rottura di ... lapresse.it Roma, via Laurentina ancora sott’acqua: in 10mila isolati e invasi dal fangoIl cane bagnino Tommy, materassini e un’orca gonfiabile che galleggiano. Una catena umana per portare via con dei secchi mezzo metro di pioggia e una residente con gli stivali, armata ... ilmessaggero.it Causa allagamento al viadotto della A91 Roma-Fiumicino, #Linea771 in direzione viale America inverte la marcia a Castello della Magliana, non transita nei pressi di Parco dei Medici. x.com Le vostre segnalazioni: “Qualche piccolo allagamento in metropolitana, causato dalle precipitazioni di queste ore” #roma #radio #radioromacapitale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.