Allagamento del Mezzano | Dieci ettari sott’acqua fermeremo il cuneo salino

Nelle valli, un investimento di 400mila euro ha permesso di acquistare dieci ettari di terreno che ora sono sott’acqua a causa di un allagamento nel Mezzano. L’obiettivo è utilizzare quest’area per realizzare un progetto di ripristino o rinaturalizzazione. Si prevede di fermare il cuneo salino con questa operazione, che coinvolge specifici interventi sulla zona.

Dieci ettari di terreno nelle valli, un investimento di 400mila euro per acquìstarli. Quegli ettari, questo l’obiettivo, dovrebbero essere allagati per dare vita ad un progetto di ripristino o rinaturalizzazione. E’ questo il cuore del piano per allagare una parte delle valli del Mezzano, progetto portato avanti dal parco del Delta del Po. Roberto Tinarelli, naturalista, ornitologo, appassionato di fauna selvatica sin dall’infanzia, ha organizzato dal 1985 in Italia e in altri Paesi europei e africani attività di ricerca per organizzazioni governative, non governative e privati. Dal 1994 si è occupato dell’applicazione di misure agroambientali, di ripristino, gestione e conservazione di zone umide e della rete Natura 2000. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

