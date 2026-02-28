Maxi sequestro di droga a Catania | intercettati oltre 90 chili di cocaina arrestati due catanesi

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 90 chilogrammi di cocaina, arrestando due uomini di 43 e 44 anni. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi e ha riguardato un’importante attività di contrasto al traffico di droga nel territorio locale. L’operazione si è conclusa con il fermo dei due catanesi coinvolti.

Un colpo pesantissimo al traffico di stupefacenti destinato al mercato locale. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Catania ha condotto una maxi operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre 90 chilogrammi di cocaina e all’arresto di due uomini catanesi di 43 e 44 anni. L’attività si inserisce nel quadro dei controlli e delle azioni mirate portate avanti dalla Questura per contrastare con continuità il fenomeno dello spaccio di droga, particolarmente sentito in alcune aree della città. A intercettare il carico sono stati gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, che hanno sequestrato complessivamente 81 pannetti di cocaina, trasportati in auto dai due arrestati. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Maxi sequestro di droga a Catania: intercettati oltre 90 chili di cocaina, arrestati due catanesi Maxi sequestro di droga a Catania: arrestati padre e figlio con quasi 140 chili di stupefacentiABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Nesima Nel pomeriggio del 19 gennaio, la Polizia di Stato di Catania ha... Maxi sequestro di droga a Catania: arrestato un corriere con 44 chili di cocaina nascosti in autoUn ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sequestrato a Catania dalla Polizia di Stato, che ha tratto in arresto un cittadino... Una selezione di notizie su Catania. Temi più discussi: PADOVA | MAXI SEQUESTRO AL CASELLO: NELLA RUOTA DI SCORTA 20 KG DI DROGA; Marijuana nascosta nelle casse acustiche, sequestrati 66 kg di droga. Nei guai due fratelli di Asti; Maxi sequestro a Padova Ovest: 20 kg di droga nella ruota di scorta, arrestati due nigeriani; Maxi sequestro di droga: 400Kg nei conteiner destinati al mercato lombardo. Maxi sequestro di droga a Catania, intercettati oltre 90kg di cocainaIl carico di droga è stato posto sotto sequestro per la successiva distruzione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, i due catanesi ... italpress.com Maxi sequestro di cocaina a CataniaColpo grosso della Polizia a Catania che nella notte ha sequestrato 90 chilogrammi di cocaina e arresta due corrieri della droga. La sostanza stupefacente, divisa in 81 panetti, era nascosta in un’aut ... tempostretto.it La mia Catania con sua maestà l'Etna. Foto di @Roberto Viglianisi #viaggiainsiemeanoi #fblifestyle #sicilia - facebook.com facebook Sequestrati 90 chilogrammi di cocaina a Catania, due arresti. Operazione della Squadra mobile, corrieri trasportavano droga in auto #ANSA x.com