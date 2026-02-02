Acquistavano droga all' estero per poi distribuirla in Italia ad Ancona arrestati membri di un' organizzazione

La polizia ha arrestato nove persone tra Ancona e la Svizzera. Gli investigatori hanno smantellato una rete di traffico di droga che operava tra i due paesi. La banda acquistava sostanze stupefacenti all’estero e le distribuiva nelle Marche. Durante le operazioni sono stati sequestrati droga e denaro. Le indagini sono state avviate mesi fa e hanno portato all’arresto dei membri dell’organizzazione.

Nove misure cautelari personali: questo il risultato di una vasta operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e dal Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti e al reimpiego dei proventi illeciti. L’indagine, coordinata da EUROJUST e dalla Procura Nazionale Antimafia, ha visto coinvolti diversi territori italiani ed europei con i vertici dell’organizzazione localizzati nel Canton Ticino. Fermata ad Ancona un'organizzazione criminale Le operazioni sul territorio Il ruolo della cooperazione internazionale Le modalità del traffico di droga Fermata ad Ancona un’organizzazione criminale L’operazione ha rappresentato il risultato di una collaborazione giudiziaria internazionale senza precedenti che ha coinvolto le autorità italiane e svizzere, con il supporto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale – EUROJUST. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Acquistavano droga all'estero per poi distribuirla in Italia, ad Ancona arrestati membri di un'organizzazione Approfondimenti su Ancona Svizzera Droga nella scarpiera e sul tavolo, poi prendono a pugni i carabinieri: arrestati due gemelli Durante una perquisizione, due gemelli di 19 anni hanno reagito in modo violento, opponendosi ai carabinieri e aggredendoli con pugni. Truffe ad anziani, smantellata organizzazione che operava in tutta Italia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ancona Svizzera Argomenti discussi: Droga ordinata sui social e spedita per posta: 11 arresti e 9 denunce. Acquistavano droga all'estero per poi distribuirla in Italia, ad Ancona arrestati membri di un'organizzazioneSmantellata una rete criminale tra Italia e Svizzera: 9 arresti per traffico internazionale di droga e riciclaggio nelle Marche. virgilio.it RietiLife. . RietiLife Tg del 15 gennaio 2026 Nel RietiLife Tg del 15 gennaio 2026 CANALE 210 digitale terrestre I CARABINIERI CONTRO L’ILLEGALITA’ A CASAPENTA SEQUESTRO DI DROGA E SOLDI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, AR facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.