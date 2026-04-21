Riforma Foti | il rischio sprechi che grava sul 70% dei cittadini

Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha segnalato che, secondo le stime, il 70% degli sprechi pubblici si traduce in costi diretti per i cittadini. La Riforma Foti, attualmente al centro del dibattito, potrebbe influire su questa situazione, anche se non sono ancora stati definiti dettagli specifici. La questione riguarda principalmente come le risorse pubbliche vengono gestite e distribuite.

Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia, Paolo Evangelista, ha lanciato un avvertimento sulle possibili ripercussioni della Riforma Foti, evidenziando come il settanta per cento degli sprechi finisca per gravare direttamente sulle tasche dei contribuenti. L’analisi del magistrato tocca i punti nevralgici di una normativa entrata in vigore il 22 gennaio 2026, che punta a trasformare la gestione della spesa pubblica e la responsabilità amministrativa, ma che secondo l’esperto rischia di generare effetti opposti a quelli sperati attraverso un metodo di approccio poco inclusivo. Le criticità strutturali della riforma e il rischio di inefficienza amministrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma Foti: il rischio sprechi che grava sul 70% dei cittadini Notizie correlate L’allarme della Corte dei Conti della Lombardia contro la riforma Foti: “Così il 70% dei danni erariali sarà pagato dai contribuenti onesti”Non poche disposizioni contenute nella cosiddetta “Riforma Foti”, che delega il Governo alla riorganizzazione delle funzioni della Corte dei Conti,... Leggi anche: Riforma della disabilità: al via la sperimentazione anche sul territorio provinciale, l'Inca Cgil al fianco dei cittadini Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Riforma della Corte dei conti, cosa cambia davvero per i Comuni (e per i cittadini); Urbanistica il nodo danno erariale per le ParkTower di Crescenzago Somma dimezzata | 175mila euro. Riforma Foti, il procuratore regionale Paolo Evangelista: «Il 70% degli sprechi lo pagano i contribuenti»Il magistrato della Corte dei conti Procuratore regionale per la Lombardia spiega perché, una legge nata per rendere più efficiente la pubblica amministrazione, rischia di ottenere l'effetto opposto. varesenews.it Riforma della Corte dei conti, cosa cambia davvero per i Comuni (e per i cittadini)Il 7 e 8 maggio al Centro Congressi Ville Ponti di Varese la 9ª Rassegna di Diritto Pubblico dell’Economia organizzata da UPEL Italia mette al centro la riforma voluta dal ministro Tommaso Foti, espon ... legnanonews.com All’inizio dell’anno è stato presentato un progetto di riforma della sanità dal ministro Schillaci. Dopo pochi mesi, le Regioni lo hanno respinto. Non è una vera riforma completa, ma un disegno che dà al Governo il compito di decidere in seguito, con altri provve facebook Tommaso Foti (@TommasoFoti) / Posts / X x.com