Riforma dei Ps Il decalogo parla pisano

È stato presentato un decalogo che propone modifiche alla gestione dei servizi di emergenza e dei pronto soccorso. La bozza è stata elaborata da un gruppo di esperti e mira a migliorare le procedure e l’organizzazione delle strutture di assistenza urgente. La proposta è stata diffusa recentemente e riguarda principalmente aspetti operativi e di sicurezza per il personale e i pazienti. Al momento, non sono state annunciate decisioni ufficiali o approvazioni da parte delle autorità competenti.

Un decalogo per riformare la medicina d’emergenza e i pronto soccorso. È quanto ha elaborato un team di medici, tra cui i pisani Alessandro Cipriano del ps di Cisanello e il prof Lorenzo Ghiadoni, direttore Uo Medicina d’Urgenza universitaria e della Scuola di specializzazione di Pisa in Medicina d’urgenza, che in un lungo scritto (un articolo uscito su una rivista internazionale di Medicina d’urgenza) hanno proposto "un decalogo radicale di provocazioni per guidare una riforma strutturale e stimolare il dibattito scientifico sul futuro delle cure d’emergenza". Il decalogo parte dal "ripristinare la missione originale del pronto soccorso: limitare l’accesso (soprattutto nei weekend, ndr) solo ai casi acuti e tempo-dipendenti, dando priorità alle urgenze rispetto alle visite non urgenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riforma dei Ps. Il decalogo parla pisano Notizie correlate Leggi anche: Voli e caro carburante, il decalogo delle associazioni dei consumatori per tutelare i viaggiatori Più parcheggi, sicurezza e tutela dei negozi: Confcommercio lancia il "decalogo" per i quartieriUn decalogo di priorità per migliorare la qualità della vita nei quartieri e sostenere il commercio locale.