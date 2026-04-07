Le associazioni dei consumatori hanno pubblicato un decalogo dedicato ai viaggiatori che utilizzano l’aereo, offrendo una serie di diritti e consigli utili. La pubblicazione arriva in un momento in cui le prenotazioni potrebbero essere influenzate dalla crescita dei costi del carburante, rendendo più complesso organizzare i viaggi. Il documento mira a mettere in evidenza le principali tutele a disposizione di chi si sposta in volo, considerando le possibili ripercussioni della crisi energetica.

Un decalogo con diritti e consigli per chi viaggia in aereo. Perché le prenotazioni per gli spostamenti, potrebbero dover fare i conti con la crisi dei carburanti. Una situazione che potrebbe tradursi con «voli a rischio cancellazione o rincaro». Il faro delle associazioni A sottolinearlo è la Federconsumatori, associazione che si occupa della tutela dei diritti dei consumatori, predisponendo un piccolo memorandum con diritti e consigli. Punto di partenza dell’organizzazione, «l’allarme sulla crisi delle forniture di carburante a causa del conflitto e della chiusura dello stretto di Hormuz che, alla lunga e come sottolineato i giorni scorsi, potrebbe avere ripercussioni sui trasporti aerei». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Voli e caro carburante, il decalogo delle associazioni dei consumatori per tutelare i viaggiatori

Costi dei bagagli più alti: così alcune compagnie scaricano sui viaggiatori il caro carburanteLa guerra in Medio Oriente ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi del carburante e ciò sta avendo un impatto significativo nel settore dei viaggi,...

Vacanze di Pasqua e caro voli, prezzi già alti: scatta l’allarme delle associazioniFederconsumatori Sicilia e l’associazione Nun si parti, insieme a Cgil Sicilia, hanno inviato una lettera alla presidenza della Regione Siciliana e...

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Aeroporti senza carburante, incognita sui voli estivi: meglio prenotare o aspettare?Leggi su Sky TG24 l'articolo Aeroporti senza carburante, incognita sui voli estivi: meglio prenotare o aspettare? tg24.sky.it

Per chi ha prenotato voli per la prossima estate, i possibili tagli (come effetto delle limitazioni sui rifornimenti di carburante jet-fuel negli aeroporti) impongono una pianificazione particolarmente attenta. Di fronte all’incertezza, causata da fattori esterni, un’altern - facebook.com facebook

Con la crisi energetica aumentano le incertezze sui voli. Aumentano gli aeroporti italiani in cui scarseggia il carburante avio. L'ultimo, in ordine di tempo, lo scalo di Brindisi. Il gestore minimizza. Servizio di Simone Zazzera #GR1 x.com