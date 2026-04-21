Durante le festività del 25 aprile e del 1° maggio, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta si svolgerà secondo il normale programma senza variazioni. Le operazioni di smaltimento continueranno regolarmente, senza interruzioni o modifiche nelle date indicate. La gestione dei rifiuti rimarrà invariata rispetto alle consuete modalità di raccolta adottate nei giorni feriali.

Nessun cambiamento per il servizio di raccolta rifiuti porta a porta durante le festività del 25 aprile e del 1° maggio. A comunicarlo è Sei Toscana, che conferma il regolare svolgimento del servizio in tutti i comuni dell’ATO Toscana Sud dove è attivo. I cittadini potranno quindi conferire i rifiuti secondo il consueto calendario, senza modifiche nei giorni e negli orari previsti dai regolamenti comunali. Diversa invece la situazione per gli altri servizi: resteranno chiusi i centri di raccolta, gli sportelli al pubblico e il numero verde, che torneranno operativi nei giorni successivi alle festività. Sei Toscana invita comunque i cittadini...🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rifiuti, nessuna variazione per il porta a porta il 25 aprile e il 1° maggio

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