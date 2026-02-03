Raccolta dei rifiuti Da aprile a Gallicano ci sarà solo il porta a porta

Da aprile, a Gallicano si cambiano le regole per la raccolta dei rifiuti. Dal primo aprile entrerà in vigore il nuovo sistema porta a porta, nonostante qualche battuta ironica sui social. L’amministrazione comunale rassicura: il cambio sarà reale e presto i cittadini dovranno adattarsi alle nuove modalità.

A fronte dell’ironia divertita espressa da parte di alcuni utenti della rete, stimolata dalla lettura della data dell’introduzione di nuove regole nel servizio di raccolta dei rifiuti, l’amministrazione comunale di Gallicano conferma che proprio il prossimo 1° aprile, giorno comunemente noto per gli scherzi, entreranno in vigore nuove regole per i servizi suddetti. Su tutto territorio comunale di Gallicano ci sarà, da quel giorno, un’importante novità nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti, passando dall’attuale sistema di raccolta misto, basato sul porta a porta nel capoluogo più alcune frazioni e sull’utilizzo dei contenitori stradali condivisi nel resto del territorio, a un sistema di raccolta porta a porta esteso e potenziato sull’intero territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

