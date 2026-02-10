Varese trasforma i rifiuti elettronici in una miniera urbana. In pochi mesi, sono stati raccolti oltre cinque quintali di elettrodomestici e pile usate. Questi materiali, una volta considerati scarti, ora rappresentano una risorsa preziosa. Il progetto Terra Rara dimostra come l’economia circolare possa portare benefici concreti, creando valore ambientale ed economico.

Da poco più di un rifiuto a una risorsa capace di generare valore economico, ambientale e sociale. A Varese l’economia circolare prende forma concreta grazie al progetto Terra Rara, che ha trasformato oltre cinque quintali di rifiuti elettronici in una miniera urbana. Sono 512 chili di Raee – telefoni cellulari, caricabatterie, piccoli elettrodomestici – raccolti in meno tra ottobre e novembre in 17 punti di conferimento in città. Il progetto è promosso dal Consorzio Ecolight insieme al Comune, con la curatela di Karakorum Impresa Sociale e il sostegno di Impresa Sangalli e Fondazione Molina. Dai 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da rifiuti a “Terra Rara“. Elettrodomestici e pile: raccolti cinque quintali

Approfondimenti su Varese Risorse

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, insieme al personale dei servizi sociali comunali e di Asia, hanno recentemente condotto un intervento di bonifica nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Varese Risorse

Argomenti discussi: Varese, da rifiuti a risorsa: l’opera Terra Rara restituisce più di 3 quintali di plastica e oltre 100 kg di metalli; Da rifiuti a Terra Rara. Elettrodomestici e pile: raccolti cinque quintali; Varese, il successo di Terra Rara: dai rifiuti elettronici rinascono materie prime; Terra dei Fuochi: dal 15 settembre inizio del nuovo piano di smaltimento rifiuti.

Varese, da rifiuti a risorsa: l’opera Terra Rara restituisce più di 3 quintali di plastica e oltre 100 kg di metalliCellulari, caricabatterie e piccoli elettrodomestici sono stati raccolti da studenti, associazioni e cittadini nell’ambito del progetto del consorzio Ecolight in collaborazione con il Comune di Varese ... alternativasostenibile.it

RAEE, da rifiuti a risorsa: a Varese recuperati oltre 500 chili di materialiCon il progetto Terra Rara plastica, metalli e terre rare tornano nel ciclo produttivo grazie a una rete tra scuole, istituzioni e imprese ... laprovinciadivarese.it

Da rifiuti a opera d’arte, a risorse. Con il progetto “Terra Rara” a #Varese sono stati recuperati oltre 300kg di plastica e 100kg di metalli facebook