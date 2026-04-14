Fdi | Basta negozi fuori controllo Serve rispetto delle regole e decoro

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione in consiglio comunale con l’obiettivo di affrontare il problema del degrado causato da alcune attività commerciali in città. La proposta, sostenuta dalla capogruppo Sara Soresi, riguarda specifiche zone come via Legnano, via Colombo e viale. La mozione chiede interventi per garantire il rispetto delle regole e mantenere il decoro urbano.