Fdi | Basta negozi fuori controllo Serve rispetto delle regole e decoro
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione in consiglio comunale con l’obiettivo di affrontare il problema del degrado causato da alcune attività commerciali in città. La proposta, sostenuta dalla capogruppo Sara Soresi, riguarda specifiche zone come via Legnano, via Colombo e viale. La mozione chiede interventi per garantire il rispetto delle regole e mantenere il decoro urbano.
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con prima firmataria la capogruppo Sara Soresi, ha depositato una mozione in Consiglio comunale per intervenire in modo deciso sulle situazioni di degrado legate ad alcune attività commerciali presenti in città, tra cui via Legnano, via Colombo, viale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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