Colonna inclinata evacuati condomini e negozi in piazza San Jacopo

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14,30, in pieno centro, due condomini e due negozi sono stati evacuati in fretta a causa di una colonna inclinata. L'intervento delle forze dell'ordine e dei tecnici sul posto ha portato all'evacuazione delle strutture per motivi di sicurezza, coinvolgendo residenti e commercianti della zona. La situazione ha causato alcune interruzioni nella normale attività commerciale e residenziale dell'area.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Due condomini e due negozi fatti evacuare in pochi minuti. E’ accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14,30 in pieno centro. In piazza San Jacopo sono intervenuti i Vigili del Fuoco dopo una segnalazione in seguito alla caduta di alcune mattonelle nei giorni scorsi. I tecnici dopo un primo sopralluogo hanno immediatamente allerta i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra. A destare preoccupazione una colonna visibilmente inclinata e alcuni ferri esposti. Così appare il porticato di piazza San Jacopo. Nel primo pomeriggio dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco la decisione di evacuare immediatamente l’intero palazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colonna inclinata, evacuati condomini e negozi in piazza San Jacopo “Medici in piazza” San Jacopo ad Arezzo domenica 22 marzoArezzo, 19 marzo 2026 – Il centro di Arezzo si trasformerà in una piccola cittadella della salute domenica 22 marzo con “Medici in piazza”, giornata... Visite specialistiche e screening gratis. Domenica medici in piazza San JacopoDomenica il centro di Arezzo si trasformerà in una vera e propria cittadella della salute con "Medici in piazza", giornata di prevenzione sanitaria... Colonna inclinata, evacuati condomini e negozi in piazza San JacopoIdem dicasi per tutto il porticato che va dai civici 272 a 278 di piazza San Jacopo. In strada sono scesi gli abitanti dei due condomini e gli impiegati degli uffici che qui sono ospitati, per altri ... lanazione.it Arezzo, evacuato tutto il palazzo di Zara per una colonna pericolanteUna colonna del palazzo di Zara che un tempo si chiamava Palazzo del Cristallo per l'omonimo bar ha dato segni di cedimento. Intorno alle 14.45 sono arrivati i vigili del fuoco che sono stati ... corrierediarezzo.it