Verso la 91ª assemblea di Confai Bergamo

Venerdì 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo si svolge la 91ª assemblea di Confai Bergamo. Imprese, operatori e rappresentanti istituzionali si incontrano per discutere dell’andamento del settore agromeccanico e delle sfide che devono affrontare nel mondo agricolo.

Si svolgerà venerdì 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo (Bg) la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che riunirà imprese, operatori e rappresentanti istituzionali per fare il punto sull’evoluzione del comparto agromeccanico e sulle principali sfide che interessano il settore agricolo. “A poco meno di un anno dalle celebrazioni per il 90° anniversario dell’associazione – sottolinea Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo – l’assemblea sarà l’occasione per riflettere su un percorso di crescita che ha rafforzato in modo significativo la nostra base associativa e, soprattutto, il ruolo del contoterzismo agrario nel sistema agricolo provinciale e nazionale”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

