La morte di un rider trentaduenne, rinvenuto senza vita in un dirupo dopo essere stato investito da un'auto, ha messo sotto i riflettori le condizioni del lavoro on-demand nella città. Secondo recenti dati, l’80% dei mezzi utilizzati dai rider non rispetta le norme di sicurezza previste, e il silenzio sulle responsabilità legali sembra essere ormai una regola.

La morte di Adnan El Sayed, il rider trentaduenne trovato senza vita in un dirupo sulla collina di Cavoretto dopo essere stato investito da un conducente pericoloso nella notte di domenica, ha riportato alla luce le ombre che avvolgono il lavoro on-demand a Torino. Il tragico evento mette a nudo una realtà dove la velocità della consegna si scontra con l’incolumità fisica dei lavoratori, spesso costretti a percorrere strade cittadine con mezzi non idonei e senza alcuna protezione contrattuale. Mezzi non omologati e il rischio del silenzio. Le statistiche raccolte dalle rappresentanze sindacali delineano un quadro tecnico allarmante: l’80 per cento dei veicoli utilizzati dai consegnatori non rispetta i requisiti di omologazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rider a rischio: l’80% dei mezzi non è a norma e il silenzio è obbligatorio

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