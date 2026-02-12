Rider la reazione di Glovo ai controlli è il silenzio I sindacati | Si parta dall’applicazione dei contratti nazionali

Gagandeep, rider di Milano, corre ogni notte tra le strade del centro, pedalando in media 120 chilometri con la bici elettrica. La sua presenza è normale, ma la reazione di Glovo ai controlli è il silenzio totale. I sindacati chiedono di partire dall’applicazione dei contratti nazionali, mentre l’azienda preferisce non commentare. La situazione resta tesa, con i rider che continuano a lavorare in condizioni spesso difficili e senza risposte chiare.

Milano, 12 febbrao 2026 – Gagandeep corre ogni notte sulle strade del centro di Milano, macinando in media 120 chilometri con la sua bici elettrica, perché “ormai l’unico modo per guadagnare qualcosa è scegliere gli orari che nessuno vuole fare”. Alle quattro del mattino, quando la città dorme, torna nella sua casa a San Donato Milanese, dove vive con il figlio e la moglie. Ilenia, “veterana“ del mestiere, dal 2016 lavora come rider, all’inizio per Foodora e poi per Glovo. "Avevo fatto il corriere in bici a Londra e mi sembrava un modo divertente per portare soldi a casa – racconta – poi è venuta a galla una realtà fatta di sfruttamento e diritti negati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La procura di Milano indaga su Glovo e il suo sistema di gestione dei rider.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui rider di Glovo e Foodinho.

