Ricerca e innovazione | il Politecnico guida la nuova Fondazione Links

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Politecnico di Torino ha annunciato la nomina di un nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Links, un ente dedicato alla promozione della ricerca scientifica nel territorio. La decisione coinvolge direttamente l'istituto, che si occupa di coordinare e sostenere progetti di innovazione e sviluppo. La nomina è stata comunicata ufficialmente e fa parte di un aggiornamento nella governance della fondazione.

Il Politecnico di Torino assume un ruolo centrale nella gestione della ricerca scientifica locale con la nomina di Corgnati a presidente del consiglio di amministrazione di Fondazione Links. Questa decisione, condivisa dai soci Fondazione Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, mira a creare una sinergia diretta tra le direttrici strategiche dell’Ateneo e l’operatività dell’ente di ricerca riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca. La nuova governance di Fondazione Links vede al vertice Corgnati, affiancato da un consiglio composto da Danilo Bazzanella, Beatrice Borgia, Chiara Ferroni, Francesco Laio, Giuliana Mattiazzo e Vincenzo Tedesco.🔗 Leggi su Ameve.eu

ricerca e innovazione il politecnico guida la nuova fondazione links
© Ameve.eu - Ricerca e innovazione: il Politecnico guida la nuova Fondazione Links

Notizie correlate

Nuova guida per la Fondazione Romano: Casucci guida il sociale a TeleseIl associativo di Telese Terme si rinnova con il ritorno alla guida della Fondazione Gerardino Romano-ETS del professor Felice Casucci.

Università, accordo Padova–Abu Dhabi: nasce una nuova collaborazione per la ricerca e l’innovazioneAd inizio febbraio la rettrice Daniela Mapelli è volata ad Abu Dhabi per firmare un Memorandum of Understanding (MoU) con Sua Eccellenza professor...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Innovazione, il Politecnico di Torino compra Fondazione Links: al via il riassetto dell'hitech in Piemonte; Space Economy e innovazione tecnologica: opportunità per i territori e le nuove filiere industriali.

fondazione links ricerca e innovazione ilInnovazione, il Politecnico di Torino compra Fondazione Links: al via il riassetto dell’hitech in PiemonteCompagnia di San Paolo esce dall’ente nato nel 2019 per trasformare la ricerca in brevetti ... torino.corriere.it

fondazione links ricerca e innovazione ilCorgnati nuovo presidente di Fondazione LinksStefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, è il nuovo presidendente del consiglio di amministrazione della Fondazione Links, ente di ricerca riconosciuto dal Mur. I due soci, Fondazione Comp ... lospiffero.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.