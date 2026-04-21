Ricerca e innovazione | il Politecnico guida la nuova Fondazione Links

Il Politecnico di Torino ha annunciato la nomina di un nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Links, un ente dedicato alla promozione della ricerca scientifica nel territorio. La decisione coinvolge direttamente l'istituto, che si occupa di coordinare e sostenere progetti di innovazione e sviluppo. La nomina è stata comunicata ufficialmente e fa parte di un aggiornamento nella governance della fondazione.

Il Politecnico di Torino assume un ruolo centrale nella gestione della ricerca scientifica locale con la nomina di Corgnati a presidente del consiglio di amministrazione di Fondazione Links. Questa decisione, condivisa dai soci Fondazione Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, mira a creare una sinergia diretta tra le direttrici strategiche dell’Ateneo e l’operatività dell’ente di ricerca riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca. La nuova governance di Fondazione Links vede al vertice Corgnati, affiancato da un consiglio composto da Danilo Bazzanella, Beatrice Borgia, Chiara Ferroni, Francesco Laio, Giuliana Mattiazzo e Vincenzo Tedesco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricerca e innovazione: il Politecnico guida la nuova Fondazione Links Notizie correlate Nuova guida per la Fondazione Romano: Casucci guida il sociale a TeleseIl associativo di Telese Terme si rinnova con il ritorno alla guida della Fondazione Gerardino Romano-ETS del professor Felice Casucci. Università, accordo Padova–Abu Dhabi: nasce una nuova collaborazione per la ricerca e l’innovazioneAd inizio febbraio la rettrice Daniela Mapelli è volata ad Abu Dhabi per firmare un Memorandum of Understanding (MoU) con Sua Eccellenza professor... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Innovazione, il Politecnico di Torino compra Fondazione Links: al via il riassetto dell'hitech in Piemonte; Space Economy e innovazione tecnologica: opportunità per i territori e le nuove filiere industriali. Innovazione, il Politecnico di Torino compra Fondazione Links: al via il riassetto dell’hitech in PiemonteCompagnia di San Paolo esce dall’ente nato nel 2019 per trasformare la ricerca in brevetti ... torino.corriere.it Corgnati nuovo presidente di Fondazione LinksStefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, è il nuovo presidendente del consiglio di amministrazione della Fondazione Links, ente di ricerca riconosciuto dal Mur. I due soci, Fondazione Comp ... lospiffero.com Il rettore Corgnati nuovo presidente di Fondazione Links. Nuovo cda a trazione del Politecnico di Torino #ANSA x.com Chiudiamo la nostra settimana di #BiennaleTech26 con un grande ringraziamento a tutti i piccoli esploratori di "Misurare l'invisibile", la nuova attività realizzata in collaborazione con Fondazione LINKS all'interno del progetto Green & Blu Lab promosso dalla facebook