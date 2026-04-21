Durante una fiera dedicata al settore alimentare, un'azienda ha presentato il proprio approccio alla ricerca e sviluppo di prodotti di alta qualità. La rappresentante ha spiegato che l'obiettivo è offrire alimenti che uniscano il piacere del gusto alla salubrità, rispondendo alla crescente domanda di consumatori interessati a prodotti che sostengano e migliorino la salute. La presentazione si è concentrata sulla volontà di andare oltre la semplice bontà, integrando proprietà organolettiche benefiche.

Ricerca e sviluppo di alta qualità al servizio di quella sempre crescente fetta di consumatori interessati ad andare oltre al gusto gradevole di ciò che scelgono di consumare, aggiungendo anche la salubrità e le proprietà organolettiche necessarie a sostenere e curare l’organismo. Per il terzo anno consecutivo Macfrut (nello specifico lo stand 094 nel padiglione D3 del Rimini Expo Centre) ospiterà la Business Unit Homogenizers di Gea, gruppo multinazionale tecnologico attivo nello sviluppo di soluzioni di processo per l’industria alimentare, delle bevande, ma anche dei comparti farmaceutici e chimici. In fiera il focus sarà quindi sulla tecnologia di omogeneizzazione ad alta pressione le cui applicazioni riguardano bevande, succhi di frutta, puree, concentrati, functional drink e tanto altro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ricerca di alta qualità. Gea si racconta in fiera: "La salute ha più gusto"

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