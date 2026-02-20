Chianti croce e delizia | Produzione più contenuta ma la qualità è molto alta

La settimana del vino toscano si è conclusa ieri a Firenze, dove il Chianti ha attirato l’attenzione. La causa è l’abbassamento delle quantità di produzione, deciso per migliorare la qualità del prodotto. Durante l’evento, i produttori hanno mostrato come questa scelta porti a un vino più ricco e aromatico, apprezzato dai degustatori. La manifestazione ha anche permesso di scoprire le nuove annate e le tecniche di vinificazione impiegate. La serata si è conclusa con una degustazione tra i filari delle vigne toscane.

Si è chiusa la settimana del vino toscano con il vino Chianti protagonista, assieme all'altro vino rosso Morellino di Scansano, dell'ultima tappa a Firenze che si è conclusa ieri. Con oltre 160 giornalisti provenienti da tutto il mondo, la Fortezza da Basso di Firenze ha ospitato la presentazione delle nuove annate: 106 etichette di Chianti Docg 2025, Chianti Superiore 2024 e Chianti Riserva 2023 di 53 aziende chiantigiane. Il dato che la filiera ha commentato positivamente riguarda soprattutto il calo di produzione, rispetto a quanto preventivato, associato però ad una qualità buona. "La produzione del Chianti si è attestata quest'anno intorno ai 620 mila ettolitri, contro una previsione che parlava di circa 750 mila - ha detto Giovanni Busi, presidente del Consorzio Chianti -.