CES 2026 i 6 dispositivi per la salute più interessanti alla fiera dell' elettronica di Las Vegas

Alla fiera dell’elettronica di Las Vegas, spuntano novità che cambieranno il modo di prendersi cura della salute. Tra gli stand, si vedono dispositivi innovativi come uno specchio che analizza il viso e una bilancia capace di misurare 60 biomarcatori. Questi strumenti promettono di offrire analisi approfondite senza bisogno di andare dal medico, portando a casa dati che fino a poco tempo fa si ottenevano solo in ambulatorio. La tecnologia si fa più accessibile e immediata, aprendo nuove strade per monitorare il proprio stato di salute.

Al CES di Las Vegas, dove ogni anno, a gennaio, si concentrano le novità tecnologiche del 2026, quest'anno la salute digitale ha dominato diversi padiglioni. Tra gli stand affollati, le presentazioni con luci al neon e i prototipi ancora in fase di sviluppo, si sono visti dispositivi che promettono di fare cose che fino a poco tempo fa sembravano impossibili fuori da un ospedale. Misurare decine di parametri vitali in pochi secondi. Prevedere problemi di salute analizzando il viso. Rilevare allergeni nel cibo in tempo reale. Alcuni di questi gadget sono già in vendita, altri arriveranno nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Al CES 2026 di Las Vegas, l'intelligenza artificiale si avvicina ulteriormente alla vita quotidiana, passando dall'ambito delle dimostrazioni a quello delle infrastrutture di uso comune.

Il Ces di Las Vegas, la principale manifestazione mondiale dedicata alle innovazioni tecnologiche, apre i battenti il 6 gennaio.

