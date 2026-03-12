È stata annunciata la creazione dell’Alleanza di Città e Paesi d’Italia intorno al Mare, una rete che coinvolge comuni costieri, associazioni e istituzioni scientifiche. L’obiettivo dichiarato è contrastare l’inquinamento da plastica monouso e tutelare l’ecosistema marino, la salute pubblica e il settore turistico. La nascita di questa alleanza segna un passo importante nelle iniziative di tutela ambientale.

Nasce l’Alleanza di Città e Paesi d’Italia intorno al Mare, una rete di comuni costieri, associazioni e mondo scientifico per contrastare l’inquinamento da plastica monouso e proteggere l’ecosistema marino, la salute pubblica e il turismo. L’iniziativa si è consolidata dopo il confronto di Fuorisalone 2025 a Rimini, evento che ha riunito l’associazionismo ecologico sul tema dei danni delle microplastiche, e vede come primi aderenti Comuni come Rimini, Vasto, Riccione e Bellaria-Igea Marina. L’Alleanza parte da una constatazione allarmante: ogni anno finiscono in mare circa 10 milioni di tonnellate di plastica, che si frammentano in micro e nanoplastiche e risalgono lungo la catena alimentare fino all’uomo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nasce l’Alleanza di Città e Paesi d’Italia intorno al mare contro la plastica monouso

