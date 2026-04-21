Riapre la storica trattoria Bedin | proposte e novità del locale nato nel 1862

Da genovatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni di interventi di ristrutturazione, la trattoria Bedin riapre le porte al pubblico. Il locale, situato in piazza Dante all’angolo con la galleria Cristoforo Colombo, è stato aperto nel 1862 e torna a offrire i suoi piatti tradizionali. L’inaugurazione è programmata per giovedì 23 aprile, segnando la ripresa delle attività dopo il periodo di chiusura.

Dopo due anni di lavori, è tutto pronto per la ripartenza della storica trattoria Bedin, in piazza Dante, all'angolo con la galleria Cristoforo Colombo: l'inaugurazione è prevista per giovedì 23 aprile. Un pezzo del cuore antico di Genova: il locale esiste dal 1862, una delle prime licenze.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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