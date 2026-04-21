Riapre la storica trattoria Bedin | proposte e novità del locale nato nel 1862

Dopo due anni di interventi di ristrutturazione, la trattoria Bedin riapre le porte al pubblico. Il locale, situato in piazza Dante all’angolo con la galleria Cristoforo Colombo, è stato aperto nel 1862 e torna a offrire i suoi piatti tradizionali. L’inaugurazione è programmata per giovedì 23 aprile, segnando la ripresa delle attività dopo il periodo di chiusura.

Dopo due anni di lavori, è tutto pronto per la ripartenza della storica trattoria Bedin, in piazza Dante, all'angolo con la galleria Cristoforo Colombo: l'inaugurazione è prevista per giovedì 23 aprile. Un pezzo del cuore antico di Genova: il locale esiste dal 1862, una delle prime licenze.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Nicola e Veronica rilanciano la storica trattoria Capitelmozzo di NoaleHa riaperto lunedì 23 febbraio, dopo un mese e mezzo di chiusura per lavori di ristrutturazione, la Trattoria Capitelmozzo di Noale in Stradone della... Atto del 1862: Taylor Swift ha radici nel CilentoArchivi di Castelnuovo Cilento hanno rivelato le radici italiane di Taylor Swift. Una raccolta di contenuti Riapre Il Rustichello, la storica trattoria chiusa da 2 anni. Emanuele Bello: Contento di restituire questo posto alla cittàRavenna, 7 dicembre 2025 – Il Rustichello riapre. La storica trattoria all’angolo tra via Maggiore e Circonvallazione San Gaetanino riparte con una nuova gestione, quella di Emanuele Bello che ha ... ilrestodelcarlino.it A Firenze riapre la trattoria insolita dove la cucina inganna i sensiDalla sede di Coverciano al nuovo spazio in Piazza Santa Felicita, lo chef Lorenzo Romano rilancia il progetto gastronomico che gioca su illusioni visive, contrasti e piatti che cambiano identità fra ... italiaatavola.net