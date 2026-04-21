Dopo due stagioni di chiusura, la Darsena a Manfredonia riapre con una nuova gestione. Il locale, molto frequentato dai residenti, riprende le attività in un clima di rinnovato entusiasmo. La riapertura segna il ritorno di uno spazio che ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita sociale della città. La struttura si presenta ora con un volto nuovo, mantenendo però il suo legame con la storia locale.

Dopo due stagioni di pausa, la Darsena, il locale che tutti hanno amato torna sotto una nuova luce, con una nuova energia e lo stesso spirito di sempre. Quest'anno una nuova gestione prenderà il timone portando con sé un concept inedito, elegante, curato e pensato per chi ama vivere esperienze uniche in riva al mare. Matteo Scuro, dopo il grande successo della sua pizzeria Fermento a Manfredonia si proietta verso una nuova avventura ed un nuovo ambizioso progetto: "Abbiamo stretto collaborazioni con le migliori aziende locali e nazionali per offrire il massimo in termini di stile,qualità e atmosfera.Ogni dettaglio sarà pensato per rendere la vostra estate semplicemente magica piena di musica, sorrisi e momenti indimenticabili.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Riapre la Darsena a Manfredonia, nuova gestione per un luogo speciale amato dai manfredoniani

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