Il nuovo inizio dell' Antica Stella Trento | riapre con la nuova gestione

Dopo mesi di chiusura, l’Antica Stella di Mattarello riapre con una nuova gestione. Le mitologiche cotolette tornano a essere servite e i clienti possono di nuovo gustare i piatti storici del ristorante. La riapertura segna un nuovo capitolo per questa storica trattoria di Trento, che ora punta a tornare al centro dell’attenzione dei buongustai.

La storica cotoletteria di Mattarello ha già aperto i battenti, ma stasera ci sarà l'attesissima inaugurazione con una degustazione di Altemasi. E poi tornano le pizze e gli hamburger. Insomma, una lieta novella per i golosi trentini Le mitologiche cotolette dell’Antica Stella di Mattarello non sono più un semplice ricordo (come erano diventate dopo la chiusura dei mesi scorsi), ma tornano a essere una golosissima realtà. Da quando? Sicuramente da oggi, giovedì 12 febbraio, quando il celeberrimo locale alle porte di Trento riaprirà i battenti sotto una nuova gestione. Taglio del nastro, o meglio bottiglia stappata a partire dalle 18:30, con una degustazione di Altemasi giusto per preparare le papille gustative al ritorno delle bontà che hanno reso famoso il locale, pronto al rilancio con una nuova gestione.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Antica Stella Trento

Dopo alcuni mesi di chiusura, il Sottomarinogiallo riapre con una gestione completamente nuova.

Ultime notizie su Antica Stella Trento

