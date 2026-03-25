I RHOMANIFE sono felicissimi di presentarvi il nuovo singolo: ''Symphony For The Lord''. Si tratta di un brano potente e ispirato, un inno di pace e amore per il Signore in chiave reggae-dub positivo! Un’unione suggestiva tra ritmi caraibici, armonie corali e un messaggio universale di speranza e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - ''Symphony for the lord'' nuovo singolo Rhomanife ed eventi

Articoli correlati

"The romantic", giovedì 26 febbraio in anteprima mondiale da Symphony il nuovo album di Bruno Mars"Bruno Mars Listening Event" sarà un evento esclusivo, riservato ai veri appassionati, per vivere insieme l’emozione del primo ascolto ufficiale in...

"Tempo per vivere", sabato 7 marzo il firma copie del nuovo album di Matteo Becucci da SymphonySabato 7 marzo, alle 18, appuntamento da Symphony Record Shop con il firma copie del nuovo album di Matteo Benucci "Tempo per vivere".

Rhomanife nuova musica ed eventi #reggae #festa #music