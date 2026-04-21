Resinovich, fratello di Liliana, ha interrotto il silenzio pubblico con parole dure, affermando con fermezza: “È così, al 100%”. La scena si è svolta in un contesto di grande tensione, con voci che si sono fatte strada tra il silenzio e un’atmosfera carica di emozioni. Dopo mesi di attesa, dubbi e sofferenza, le dichiarazioni sono state accompagnate da un’atmosfera di confronto acceso.

Il silenzio è rotto solo dalle voci spezzate e dal peso di parole che arrivano dopo mesi di attesa, dubbi e dolore. Non è un addio come gli altri: è un momento che riapre ferite mai chiuse. Davanti alla bara, tra rabbia e bisogno di verità, emergono accuse che cambiano il tono della vicenda e riportano tutto al punto di partenza. Si è svolto a Trieste il funerale bis di Liliana Resinovich, dopo la riesumazione del corpo e i nuovi accertamenti disposti dalla Procura. A margine della cerimonia, il fratello Sergio Resinovich ha pronunciato parole durissime contro il marito della donna, Sebastiano Visintin. Le accuse del fratello. “Io sono contento che non si sia fatto vedere”, ha dichiarato Sergio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Resinovich, il fratello di Liliana esplode in pubblico: “È così, al 100%!”. Una furia

Resinovich, il giallo dei sacchi neri - Ore 24 del 24/11/2025

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