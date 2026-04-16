Nuove notizie arrivano sul caso della donna triestina scomparsa nel dicembre 2021 e trovata morta il mese successivo. Il fratello ha preso una decisione che riguarda i resti della sorella, aggiungendo un ulteriore elemento a una vicenda ancora irrisolta. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione, con sviluppi che potrebbero influenzare le indagini in corso.

Il mistero che avvolge la morte di Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e rinvenuta senza vita nel gennaio successivo, si arricchisce di un nuovo, dolente capitolo. Martedì prossimo, alle ore 12.30, nella cappella del cimitero di Sant’Anna a Trieste, si terrà il secondo funerale della donna. Una cerimonia che il fratello, Sergio Resinovich, avrebbe voluto proteggere dal clamore mediatico: “Avrei voluto che le esequie restassero un segreto, ho fatto di tutto affinché nessuno venisse a sapere della cerimonia perché volevo una cosa intima senza giornalisti e televisioni”. Purtroppo, la notizia è trapelata, scatenando l’amarezza dei familiari che ora temono l’assalto delle telecamere in un momento che doveva restare privato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, c’è una clamorosa novità sui suoi resti. Il fratello ha deciso

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Il secondo funerale di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel giardino dell'ex Opp di Trieste, si terrà martedì prossimo alle ore 12.30 nella cappella del cimitero di Sant'Anna a Trieste - facebook.com facebook

Martedì l'ultimo saluto a Liliana Resinovich. Breve cerimonia in cimitero al rientro della salma da obitorio di Milano #ANSA x.com