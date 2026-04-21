Resinovich celebrato il funerale bis | sulla lapide la data del 14 dicembre

Questa mattina si è tenuto il funerale bis di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata morta il 5 gennaio 2022 in un parco della zona. La data del 14 dicembre è stata incisa sulla lapide. Dopo più di cinque anni, il caso rimane senza una spiegazione definitiva sulla causa della morte. La cerimonia si è svolta senza dettagli aggiuntivi sulla presenza di familiari o partecipanti.

Si è svolto questa mattina il funerale bis di Liliana Resinovich, la sessantatreenne ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni e il cui decesso è, a distanza di oltre cinque anni, ancora avvolto dal mistero. Ai funerali, celebrati in forma privata nella cappella del cimitero di.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Noemi annuncia due eventi speciali: il 14 dicembre a Milano e il 22 dicembre a RomaI biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di domani 20 febbraio sui circuiti di vendita autorizzati.

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Sono iniziate le esequie di Liliana Resinovich. Nella cappella del cimitero di Sant’Anna, a Trieste, a dare l’ultimo saluto alla 63enne ci sono il fratello Sergio, la cugina Silvia Radin, la nipote Veronica, gli ex vicini di casa Gabriella Micheli e Salvatore Nasti oltre facebook