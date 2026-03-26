Caso Resinovich il fratello Sergio | Via libera alla sepoltura cosa scriverò sulla lapide di Lilly e quali sono le condizioni

Il fratello di Liliana Resinovich ha annunciato che la procura ha autorizzato la sepoltura della donna. Ha aggiunto che sta valutando cosa scrivere sulla lapide e ha spiegato quali sono le condizioni per la sua sepoltura. La notizia arriva in un momento di attesa da parte della famiglia, dopo che il nulla osta è stato rilasciato dalle autorità competenti.

Trieste, 23 marzo 2026 – Liliana Resinovich torna nella sua Trieste. “La procura ha dato il nulla osta alla sepoltura ”, dice il fratello Sergio a Quotidiano Nazionale. Lilly, la 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex manicomio – indagato per omicidio il marito Sebastiano Visintin – sarà seppellita nel cimitero di Sant’Anna. O meglio: sarà seppellita di nuovo. Perché la salma era stata riesumata a febbraio 2024 per consentire la seconda autopsia, condotta dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che un anno dopo ha consegnato le sue conclusioni. Nella consulenza chiesta dall’allora pm si ipotizza un omicidio commesso nella mattina stessa della scomparsa, 4 ore dopo la colazione, nello stomaco erano stati ritrovati i resti di quello che aveva consumato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Resinovich, il fratello Sergio: “Via libera alla sepoltura, cosa scriverò sulla lapide di Lilly e quali sono le condizioni” Articoli correlati Caso Resinovich, Visintin non andrà al funerale di Sterpin: lo scontro con il fratello di Lilly a Chi l’ha vistoPerché Sebastiano Visintin non parteciperà al funerale di Claudio Sterpin? Qualche giorno fa aveva annunciato l’intenzione di essere presente. Liliana Resinovich, la salma torna a Trieste: le parole commosse del fratello SergioÈ una di quelle storie che restano lì, sospese, e continuano a far parlare: il caso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste nel dicembre... Una selezione di notizie su Caso Resinovich Temi più discussi: Un altro indagato nel caso Resinovich, stavolta è per frode processuale; Liliana Resinovich, la salma torna a Trieste. II fratello: Accolta la mia richiesta, potrò portarle un fiore; Caso Resinovich, la Procura autorizza il rientro della salma ma vieta la cremazione; Secondo Chi l'ha visto? ci sarebbe un altro indagato nel caso Resinovich. Caso Resinovich, il fratello Sergio: Via libera alla sepoltura, cosa scriverò sulla lapide di Lilly e quali sono le condizioniSergio Resinovich: La Procura di Trieste ha dato il via libera alla sepoltura di mia sorella, l’ho chiesto tanto per avere una tomba sulla quale portare un fiore. Ma ha posto dei vincoli perché potre ... quotidiano.net Liliana Resinovich, la salma torna a Trieste: le parole commosse del fratello SergioÈ una di quelle storie che restano lì, sospese, e continuano a far parlare: il caso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ... thesocialpost.it I vostri dubbi e le vostre domande sul caso di Liliana Resinovich: IL #Quartogrado social a Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie - facebook.com facebook