Noemi annuncia due concerti speciali a Milano e Roma, causa l’enorme successo del suo ultimo singolo “Bianca”. La cantante, che ha conquistato le classifiche con il brano e ha appena concluso un tour estivo di oltre 30 date, si prepara a esibirsi il 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Dopo aver conquistato pubblico e critica con il suo tour indoor, ora si concentra su questi eventi natalizi. La cantante ha anche annunciato nuove sorprese per il 2026.

NOEMI ANNUNCIA DUE EVENTI SPECIALI A MILANO E ROMA 14 dicembre – Milano – Teatro Arcimboldi 22 dicembre – Roma – Auditorium Parco della Musica QUEST’ESTATE LIVE DA LUGLIO IN ALCUNE DELLE LOCATION PIÙ SUGGESTIVE D’ITALIA Un singolo, “Bianca”, ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica e che è terminato nel suo primi concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, protagonista del mondo televisivo e della radio con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato Non solo parole: se il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione straordinaria, il 2026 si apre con l’annuncio di un nuovo live e altre sorprese in arrivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Noemi annuncia due eventi speciali: il 14 dicembre a Milano e il 22 dicembre a Roma

Noemi annuncia il tour estivo e due concerti eventi a fine annoNoemi annuncia il suo tour estivo e due concerti a dicembre a Milano e Roma, dopo aver conquistato le classifiche con il singolo Bianca.

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembreIl weekend a Roma si presenta ricco di eventi e appuntamenti culturali, tra tradizioni europee, spettacoli immersivi e feste di quartiere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.