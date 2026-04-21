Dopo una recente sconfitta, il tecnico della nazionale ha deciso di ristrutturare lo staff e di rimuovere le gerarchie precedenti, ponendo tutti sotto esame. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un momento di valutazioni approfondite sul percorso della squadra. La scelta arriva in seguito alle prestazioni recenti e interessa tutte le figure coinvolte, senza esclusioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un messaggio chiaro, senza bisogno di urlare. Antonio Conte ha ripreso in mano il Napoli dopo il ko con la Lazio e, come racconta Repubblica Napoli, ha voluto subito ristabilire ordine e tensione. Ancora Repubblica Napoli evidenzia come il tecnico abbia evitato punizioni, concedendo persino un giorno di riposo, ma allo stesso tempo abbia chiesto una risposta immediata. Repubblica Napoli sottolinea che la sfida contro la Cremonese rappresenta un passaggio decisivo. E sempre Repubblica Napoli rimarca l’obiettivo: blindare la Champions senza ulteriori passi falsi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Conte azzera le gerarchie azzurre. Tutti sotto esame dopo la sconfitta”

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