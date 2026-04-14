Il presidente di una società sportiva ha speso circa 230 milioni di euro in investimenti recenti. Ora l’attenzione si concentra sull’allenatore, che si trova sotto verifica da parte della dirigenza. La situazione viene analizzata in vista delle prossime decisioni, mentre il momento di chiarimenti ufficiali si avvicina. La società si prepara a valutare i risultati ottenuti e le eventuali azioni future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tempo delle risposte si avvicina. Il Napoli ha archiviato definitivamente il sogno scudetto e si prepara a chiudere la stagione con l’obiettivo minimo della Champions League. Ma, come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport, il vero nodo è un altro: il futuro di Antonio Conte e il bilancio complessivo di un’annata che lascia più interrogativi che certezze. Raffaele Auriemma di Tuttosport sottolinea come il confronto tra De Laurentiis e Conte sia ormai inevitabile. «A fine stagione parleremo», ha ribadito l’allenatore, ma il presidente ha già iniziato a fare i conti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis riflette: 230 milioni spesi, Conte ora è sotto esame

Leggi anche: Napoli, 247 milioni per una sola coppa: De Laurentiis riflette, Conte rischia

Napoli, 130 milioni per blindare Conte: il piano di De Laurentiis che preoccupa la JuventusMentre la Juventus pianifica la sua estate, il principale avversario nella corsa al vertice della Serie A si sta già muovendo con grande...

De Laurentiis non ha risposto sul Napoli e Conte dopo l’audizione in Commissione Antimafia Repubblica: l’audizione è durata poco meno di un'ora. "È andata bene", ha detto De Laurentiis uscendo. https://www.ilnapolista.it/2026/02/de-laurentiis-non-ha-rispo - facebook.com facebook