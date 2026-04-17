Nella quarta giornata delle qualificazioni mondiali di calcio femminile, il team nazionale si prepara a disputare una partita importante a Copenaghen. La giocatrice chiave ha dichiarato di voler modificare le posizioni in classifica e di essere determinata a ottenere un risultato positivo. La sfida si presenta come un momento cruciale per le aspirazioni della squadra di migliorare la propria posizione nel girone.

Nella quarta giornata del girone A delle Qualificazioni Mondiali di calcio femminile, competizione che si disputerà nel 2027, l’Italia affronta al Parken Stadium di Copenhagen la Danimarca, fischio d’inizio previsto domani alle 15:00, con l’intento di portare a casa quel risultato positivo che potrebbe cambiare le gerarchie del girone e consentire di raggiungere le danesi che sono al comando con sette punti. Alla vigilia il tecnico Andrea Soncin ha caricato la squadra in conferenza stampa. La pressione che deriva dall’indossare la maglia azzurra e l’importanza del match di domani: “ La pressione c’è così come un profondo senso di responsabilità, che dobbiamo avere sempre quando indossiamo questa maglia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Soncin carica le azzurre: “A Copenaghen per cambiare le gerarchie del girone”

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