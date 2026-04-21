Renzi diventa Obama a teatro | con lui l’ex ministra Severino nei panni di Michelle

Un evento insolito si è svolto al Teatro Parioli di Roma, dove Matteo Renzi è apparso in un ruolo che ha suscitato sorpresa tra il pubblico. L’ex presidente del Consiglio ha interpretato il ruolo di Barack Obama, accompagnato dall’ex ministra Severino, che ha interpretato Michelle. L’occasione ha visto protagonisti personaggi pubblici italiani coinvolti in una rappresentazione teatrale che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Stavolta è proprio il caso di dirlo: first reaction, shock. Matteo Renzi si prepara a calcare il palcoscenico del Teatro Parioli Costanzo di Roma in un ruolo del tutto inedito: quello di Barack Obama. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 aprile alle 20.30, quando il leader di Italia Viva interpreterà il 44esimo presidente degli Stati Uniti nell’ultima messa in scena della stagione de La Storia a Processo, il format ideato e curato da Elisa Greco. Al fianco di Renzi, nel ruolo di Michelle Obama, ci sarà Paola Severino, già ministra della Giustizia nel governo Monti e attuale presidente della Luiss School of Law. Il processo-spettacolo, dal titolo “La politica di Barack Obama.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Renzi diventa Obama a teatro: con lui l’ex ministra Severino nei panni di Michelle Notizie correlate Renzi nei panni di Obama: al teatro Parioli il ‘Tribunale della Storia’L’ultima edizione de La Storia a Processo vedrà in dibattimento la politica di Barack Obama. “Siamo andati in terapia di coppia. Ho capito che non avevo alcun controllo su di lui, proprio come lui non aveva controllo su di me”: Michelle Obama conferma i rumors sulla crisi di coppiaMa era vero o no? Evidentemente nei rumors che si sono rincorsi in queste settimane un fondo di verità c’è. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: 'Difendere la libertà', Calenda rivela: Obama chiamò Renzi per impedire blocco sanzioni a Russia; 'Difendere la libertà', Calenda rivela: Obama chiamò Renzi per impedire blocco sanzioni a Russia. Matteo Renzi arriva a teatro e diventa Barack ObamaLa trasformazione di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva sbarca a teatro dove diventerà l'ex presidente Usa, Barack Obama. newsmondo.it Matteo Renzi attore per una sera: al Teatro Parioli incarnerà Obama per un processo-spettacolo dal titolo «Colpevole o innocente?»Nel format ideato da Elisa Greco, il ruolo di Michelle Obama sarà interpretato da Paola Severino, già ministra della Giustizia e attuale presidente della Luiss School of law. roma.corriere.it Spunta un curioso legame tra Silvia Salis, sindaco di Genova, e l'ex premier Matteo Renzi. Un tema che diventa improvvisamente caldo sui social, dove trova posto una teoria decisamente particolare. Un ruolo ce l'avrebbe, nello specifico, il regista Fausto Briz - facebook.com facebook