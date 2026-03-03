Michelle Obama ha confermato di aver partecipato a una terapia di coppia, affermando di aver compreso che entrambi non avevano controllo l’uno sull’altra. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di voci sulla crisi di coppia. Nei rumor che si sono diffusi si suggeriva una difficoltà nella relazione, e la stessa ex first lady ha ammesso di aver affrontato momenti di difficoltà.

Ma era vero o no? Evidentemente nei rumors che si sono rincorsi in queste settimane un fondo di verità c’è. Michelle Obama durante un episodio del podcast “Call Her Daddy” ha aperto il suo cuore e ha raccontato dell’importante della terapia di coppia. “Siamo andati in terapia di coppia. – ha affermato l’ex first lady a Alex Cooper – Credo nell’utilità di avere queste sedute, come un lavoro costante, un lavoro continuo. Tutti sono in continua evoluzione e nessuno dovrebbe aver paura. Ho capito che non avevo alcun controllo su di lui, proprio come lui non aveva controllo su di me”. Alex e Michelle hanno discusso dei maggiori ostacoli che le donne affrontano nel mondo di oggi e di come affrontare questioni cruciali come la misoginia, i doppi standard e l’oggettivazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo andati in terapia di coppia. Ho capito che non avevo alcun controllo su di lui, proprio come lui non aveva controllo su di me”: Michelle Obama conferma i rumors sulla crisi di coppia

