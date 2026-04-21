Renato Caccioppoli talento eclettico nella Napoli del ‘900 | ne parlano Lorenza Foschini e Guido Trombetti

Giovedì 23 aprile alle 16:30 presso l’Istituto italiano per gli studi storici di Napoli si terrà una conversazione dedicata a Renato Caccioppoli, figura poliedrica della Napoli del Novecento. L’evento vede la partecipazione di Lorenza Foschini e Guido Trombetti, che discuteranno della sua attività tra matematica, musica e politica. La discussione si svolge nella sede dell’istituto in via Benedetto Croce 12.

Giovedì 23 aprile alle 16,30 nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (via Benedetto Croce 12, Napoli) Lorenza Foschini e Guido Trombetti terranno la conversazione Renato Caccioppoli: matematica, musica, politica a Napoli nel Novecento. “Attorno a Renato Caccioppoli sono fiorite leggende. Gli sono stati attribuiti gesti clamorosi che non fece mai. E pur non essendo fisicamente scomparso come lo scienziato catanese Ettore Majorana è ancora oggi avvolto da un alone di mistero» (L.Foschini, L’attrito della vita. Indagine su Renato Caccioppoli matematico napoletano) Genio della matematica, pianista prodigio, affascinante affabulatore, coltissimo e poliglotta: ripercorrendo la vita e il pensiero di Renato Caccioppoli la Conversazione delinea l’affresco di un’epoca e di una Napoli leggendaria.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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