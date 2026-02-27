A Roma l’audizione decisiva | Qui i luoghi del ‘900 parlano Dateci fiducia non ve ne pentirete

A Roma si è svolta un’audizione cruciale legata alla candidatura come Capitale della Cultura. La presentazione è durata circa un’ora, seguita da domande da parte dei giurati e da un breve intervento finale. L’obiettivo è convincere le autorità sulla validità del progetto, puntando sulla valorizzazione dei luoghi e delle storie del ‘900.

L'emozione è palpabile. Un'ora – venti minuti di relazione, poi le domande dei giurati e infine un appello di cinque minuti – per presentare il dossier di candidatura a Capitale della Cultura. Ultima candidata della giornata (le audizioni continuano oggi). Una responsabilità che si legge sul volto del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, incaricato di rompere il ghiaccio nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Legge il suo intervento: non vuole sforare (Ancona, ieri, è stata richiamata). Dal podio ribadisce il valore di una "candidatura diffusa, frutto di una collaborazione istituzionale ampia, nata camminando insieme a Cesena e ad altri 50 comuni.