Renate attacco agli arbitri Il pari a Trento non va giù

Da sport.quotidiano.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento, il pareggio tra la squadra locale e il Renate ha suscitato reazioni tra i tifosi, con alcuni che hanno rivolto critiche agli arbitri. La partita, valida per la corsa al quarto posto, si è conclusa con il risultato di 1-1 e ha lasciato in sospeso le sorti della posizione in classifica. La decisione di sabato sera a margine della sfida sarà decisiva per definire la classifica definitiva.

Per il quarto posto si deciderà tutto sabato sera, dopo il pareggio del “Briamasco“ fra Trento e Renate. Tecnicamente ci sarebbe ancora in ballo il discorso terzo posto perché il Lecco è a +2 dalla squadra di Tabbiani e a +3 dalle pantere ma la sensazione è, a meno di clamorosi sviluppi, che al triplice fischio dell’ultimo turno di campionato, tutto sarà come è ora. Lecco e Trento affrontano due squadre già aritmeticamente salve (Pergolettese e Dolomiti Bellunesi), il Renate una già matematicamente retrocessa (Pro Patria). Di certo non è andata giù alla società brianzola la direzione arbitrale di Matteo Dini di Città di Castello. Nella lente di ingrandimento c’è l’azione da cui è scaturito il rigore a favore del Trento, nel secondo tempo, del 2-2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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