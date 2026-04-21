Renate attacco agli arbitri Il pari a Trento non va giù

A Trento, il pareggio tra la squadra locale e il Renate ha suscitato reazioni tra i tifosi, con alcuni che hanno rivolto critiche agli arbitri. La partita, valida per la corsa al quarto posto, si è conclusa con il risultato di 1-1 e ha lasciato in sospeso le sorti della posizione in classifica. La decisione di sabato sera a margine della sfida sarà decisiva per definire la classifica definitiva.

Per il quarto posto si deciderà tutto sabato sera, dopo il pareggio del “Briamasco“ fra Trento e Renate. Tecnicamente ci sarebbe ancora in ballo il discorso terzo posto perché il Lecco è a +2 dalla squadra di Tabbiani e a +3 dalle pantere ma la sensazione è, a meno di clamorosi sviluppi, che al triplice fischio dell’ultimo turno di campionato, tutto sarà come è ora. Lecco e Trento affrontano due squadre già aritmeticamente salve (Pergolettese e Dolomiti Bellunesi), il Renate una già matematicamente retrocessa (Pro Patria). Di certo non è andata giù alla società brianzola la direzione arbitrale di Matteo Dini di Città di Castello. Nella lente di ingrandimento c’è l’azione da cui è scaturito il rigore a favore del Trento, nel secondo tempo, del 2-2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Renate, attacco agli arbitri. Il pari a Trento non va giù Notizie correlate Leggi anche: Furia Juventus a San Siro: silenzio stampa e attacco frontale agli arbitri Leggi anche: Napoli eliminato, Conte è una furia: attacco frontale agli arbitri e frecciate sui “zero titoli” Panoramica sull’argomento Si parla di: Renate, attacco agli arbitri. Il pari a Trento non va giù. Renate, attacco agli arbitri. Il pari a Trento non va giùSerie C, il dg Massimo Crippa recrimina sul rigore costato la vittoria Quest’anno troppe decisioni discutibili al monitor costate punti preziosi. sport.quotidiano.net Renate, in palio i playoff. Prove di forza con TrentoCalcio Serie C, le due squadre più in forma distanziate di appena un punto. Quarta e quinta in classifica si giocano le ultime speranze in vista del podio. ilgiorno.it